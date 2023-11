La Smam di Viterbo ha donato del materiale sportivo a Sorrisi che Nuotano Eta Beta.

Presso l’ufficio del Comandante della Scuola Marescialli A.M. di Viterbo, Colonnello Gianluca SPINA, si è svolta la cerimonia di consegna di 20 kit nuoto (tubo, tavoletta e pullbuoy) alla ASD Sorrisi che Nuotano Eta Beta ODV. Alla Cerimonia erano presenti, oltre al Comandante la Smam, il Presidente della Associazione Anna Lupino ed il Presidente della Runner Team Andrea Duri . Il Colonnello Spina, nel consegnare il materiale di allenamento per i ragazzi speciali della Associazione, acquistato grazie alla sinergia tra il Comando Smam la Runner Team, ha voluto sottolineare la vicinanza della Aeronautica Militare e della Smam al mondo della disabilità, ed in particolare allo Special Olympics Italia, del quale ha riconosciuto l’importante attività di integrazione attraverso lo sport e di promozione dell’attività sportiva sul territorio a favore dei ragazzi e delle ragazze diversamente abili.

“La Scuola si sente parte del tessuto sociale della Città di Viterbo” – ha sottolineato il Colonnello Spina – “ed è particolarmente felice di poter svolgere una funzione di aggregazione e stimolo delle attività sportive a favore delle persone con disabilità”.

Il Presidente della ASD Sorrisi che Nuotano Eta Beta ODV, Anna Lupino ha ringraziato il Comandante ed il Presidente Duri per la generosa donazione. “L’attenzione delle Istituzioni e delle altre Associazioni Sportive viterbesi alla promozione delle attività sportive a favore delle persone con disabilità” – ha rilevato il presidente Lupino – “è per noi motivo di orgoglio e ci sprona ad operare nel settore con sempre maggiore impegno e continuità.

L’augurio è che questa importante collaborazione possa continuare nel tempo, nell’ottica di una sempre maggiore integrazione dei nostri ragazzi nel tessuto sociale della città”.

Il materiale donato, specifico per le attività in vasca, verrà impiegato per lo svolgimento delle attività della Associazione che, attualmente, coinvolge circa 70 ragazzi e ragazze con disabilità non solo nella disciplina del nuoto, ma anche delle Bocce, del Bowling, dell’Atletica Leggera, della Danza Sportiva e degli Sport Invernali.

La descrizione delle attività della Associazione e dello Special Olympics sul territorio, ed eventuali ulteriori informazioni, possono essere reperite attraverso la pagina FB “ASD Sorrisi che Nuotano Eta Beta di Viterbo ODV”.