Ciò che ci circonda va guardato con occhi pieni di ammirazione, salvaguardato, mai sfruttato e presentato al mondo per la sua autentica bellezza. Può essere riassunto così il percorso in ascesa della regista Alice Rohrwacher, fautrice di una terra che la accoglie da anni: la Tuscia. Un cinema di poesia, come è stato definito da qualcuno, ma anche un viaggio interiore. E molto parte proprio da qui: un percorso cominciato con “Le Meraviglie” (2014), “Lazzaro Felice” (2028) e “La Chimera” (2023). Una trilogia girata tra Capodimonte, Bagnoregio, Castel Giorgio, San Lorenzo Nuovo e Tarquinia. La Tuscia, quindi, è molto ricorrente.

Qual è il legame con questa terra?

«È una zona a cui sono molto legata perché è un territorio di frontiera molto importante, dove si incontrano diverse regioni e le cose sono sorprendenti. Un confine fatto di incontri e scontri. Dove vi è una fragilità che è vitale, ma allo stesso tempo è un luogo da proteggere. Un territorio che è ben più di un set di un film».

Lei è anche molto attiva su temi ambientalisti

«Questa è una zona su cui calano dall’alto dei progetti che non seguono la vocazione del territorio, ma sono speculazioni che vengono imposte. Bisogna “farcire” il territorio con progetti che hanno come fine il rispetto per la natura. Per me è fondamentale far capire alle persone che questo territorio è pieno di risorse che vanno protette. Il paesaggio in cui viviamo è un bene comune. Siamo tutti a favore delle energie alternative ma distillate in maniera differente, non con progetti che distruggono».

E la battaglia sui noccioleti?

«Ho prestato il mio sostegno ai comitati che se ne occupano. Quello che posso fare con il mio lavoro è risvegliare l’attenzione. Non viviamo dentro a una caverna e dobbiamo osservare ciò che accade intorno a noi. Far sì che tutti si guardino intorno e si rendano conto che qualcuno mette le mani in un territorio e lo distrugge. Abbiamo fatto un convegno a Orvieto, “I noccioli del problema” e avevamo una parola chiave: “Mangiare o essere mangiati?”»

Lavorando molto all’estero, oltre a presentare la bellezza del paesaggio, ha mai affrontato anche queste tematiche?

«Mi viene chiesto di parlare del territorio di confine dove ho già girato tre film e spesso chiedono di parlare del paesaggio che racconto. Incredibilmente bello ma anche incredibilmente fragile».

La Tuscia è anche territorio di magia e stregoneria. Hai mai pensato di raccontare anche questo aspetto?

«Non ci ho mai pensato. La magia, secondo me, si trova nel voler proteggere questo territorio. Nel sostenere quella parte selvaggia. Credo che si avverta che in queste zone ci sia qualcosa di magico, ma per me magica è l’attenzione che ognuno di noi deve avere nell’ambiente che li circonda».

Attenzioni da tramandare, insomma. Lei ha una figlia di 17 anni, le ha insegnato la bellezza di questi posti?

«Questo bisognerebbe chiederlo a lei (sorride). Oggi è diverso. Quando noi eravamo piccoli, il mondo era molto misterioso e tutti volevamo partire per andare a conoscerlo. La generazione dei giovani d’oggi ha più accesso superficialmente alle cose per poter sviluppare un’attenzione al territorio».

Come immagina questa terra di confine tra dieci anni?

«È una domanda difficile. Da una parte andiamo incontro a un futuro che sembra inevitabile, con uno sfruttamento massimo di ogni risorsa. Dall’altra spero ci sia quella famosa magia che possa risvegliare le coscienze e aiuti a non sfruttare tutto ma a tenere una parte incolta dell’orto, come diceva San Francesco. Non possiamo sapere se ciò che adesso non consideriamo possa essere la nostra medicina. Non bisogna mai dominare tutto, ma mantenere una parte selvaggia».