Ci sarà anche la regista Alice Rohrwacher nella Giuria, presideduta dal maestro messicano Alejandro Gonzàlez Iñárritu, del 72mo Festival di Cannes in programma dal 14 al 25 maggio. Alice, 37 anni, premiata sulla Croisette due volte (nel 2014 ebbe il Grand Prix du Jury per "Le meraviglie", l'anno scorso il premio per la sceneggiatura di "Lazzaro felice") farà parte di una Giuria paritetica composta da 4 donne e altrettanti uomini e nella quale siederanno anche l'attrice americana Elle Fanning, l'attrice e regista del Burkina Faso Maimouna N’Diaye, la regista americana Kelly Reichardt, il fumettista francese Enki Bilal, i registi Robin Campillo (Francia), Yorgos Lanthimos (Grecia), Pawel Pawlikowski (Polonia). Essendo il programma del 72mo Festival particolarmente ricco e prestigioso, il compito dei giurati si annuncia particlarmente difficile. L'Italia quest'anno va a caccia della Palma d'oro con il film "Il Traditore" di Marco Bellocchio, protagonista Pierfrancesco Favino nel ruolo del pentito di mafia Tommaso Buscetta.