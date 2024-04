Domenica 14 Aprile 2024, 05:20

Vandalizzata la statua della Madonna del Suffragio. Brutta sorpresa ieri mattina a Grotte di Castro. Gli abitanti del centro dell'Alta Tuscia hanno trovato frantumata l'immagine della Madonna del Suffragio che si trova in via Ruspantini, davanti alla scuola. L'edicola si trova proprio all'ingresso dei giardini pubblici ed era stata costruita nel 1978 per festeggiare il decennale dell'inaugurazione del parco pubblico. La statua della Vergine, già un paio di giorni fa, era stata trovata per terra davanti all'edicola ed era stata rimessa a posto. Ieri mattina, i fedeli che si occupano di curare l'altarino hanno trovato invece la statua frantumata nel prato che si trova a ridosso del piccolo altare.

«Si tratta di un atto vile e sacrilego - ha detto il parroco Tancredi Muccioli - sicuramente chi è stato capace di tale gesto o non era in sé o l'ha fatto per una sfida, per far qualche gioco di coraggio di fronte ad altri. Mi auguro che colui o coloro che si sono resi responsabili di questo atto si ravvedano. Verrà fatta comunque una denuncia per ignoti. Nel frattempo si cerca di ascoltare possibili testimonianze. Si proverà a riassemblare i vari frammenti, anche perché quelle statue della Madonna erano state fatte nel 1958, Anno Mariano. Ho fatto girare la notizia in tutti i gruppi parrocchiali perché se ne parli anche tra i ragazzi e nelle famiglie perché chi ha compiuto questo gesto appunto si ravveda». Infatti i frantumi della statua sono stati messi in alcuni scatoloni ed ora alcuni volontari proveranno a vedere se c'è la possibilità di poter ripristinare l'opera d'arte.

Grotte di Castro è un centro molto devoto alla Madonna del Suffragio ed altre immagini di questa icona della Vergine sono presenti in altre vie della cittadina. In poco tempo infatti la notizia ieri mattina aveva già fatto il giro del paese. E tutti si stanno ancora chiudendo chi possa aver distrutto la Madonna del suffragio.