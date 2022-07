Tragedia in piscina a Grotte di Castro, tre indagati per la morte del piccolo Fabio. La Procura di Viterbo, pm Eliana Dolce, ha iscritto sull'apposito registro responsabili e educatori del centro estivo, nel quale il bimbo di 4 anni stava trascorrendo le giornate estive. Un atto dovuto per permettere ai magistrati di fare piena luce sulla vicenda.

I genitori del bambino hanno anche disposto l'ultimo saluto. Il funerale del piccolo Fabio si terrà domani sera a Civitella Cesi, frazione di Bagnoregio, dove vive la coppia.