La Juve Stabia è l'incubo della Viterbese: anche al Rocchi finisce 4-0 per la capolista.

La Viterbese perde in casa contro la capolista del girone C del campionato di serie C Juve Stabia e dopo sette gare ritrova la sconfitta. Un 4-0 pesante quello incassato al Rocchi dalla truppa allenata dal tecnico Stefano Sottili. Un punteggio esagerato per quanto fatto vedere dalle due squadra, con la prima della classe che ha dimostrato di essere la compagine più completa e forte del campionato. Il gol subito su calcio di rigore al 10' del primo tempo, ha condotto la sfida sui binari voluti dai campani, che hanno un reparto offensivo molto abile nel giocare a spazi aperti. Neanche la fortuna e gli episodi hanno aiutato la Viterbese: un calcio di rigore non concesso a fine primo tempo e l'incrocio dei pali colpito da Vandeputte in versione Del Piero, hanno fatto capire che non era giornata. Lo 0-2 siglato da El Quazni, dopo un rimpallo fortunato, ha chiuso i giochi. Nel finale altre rete del centravanti stabiese e quaterna firmata dal neo entrato Viola. Per la Viterbese come detto, risultato pesante: mercoledì prossimo, nel turno infrasettimanale contro la Reggina, urge una pronta reazione.Viterbese (4-3-3) Forte 5,5; De Giorgi 5 (35’ st Messina sv), Sini 5,5, Atanasov 5,5, De Vito 5 (1’ st Mignanelli 6); Baldassin 6, Damiani 6 (35’ st Tsonev sv), Palermo 5,5 (23’ st Zerbin 6); Pacilli 5,5, Saraniti 5,5, Vandeputte 5,5 (23’ st Polidori 5,5). All. Stefano SottiliJuve Stabia (4-2-3-1) Branduani 6; Allievi 6, Marzorati 6,5, Troest 6,5, Vitiello 6; Mastalli 6 (18’ st Vicente 6), Calò 6; Melara 6 (23’ st Elia 6), Carlini 7 (30’ st Viola 6,5), Canotto 7 (23’ st Torromino 6); El Ouazni 6,5 (30 st Sinani 6). All. Fabio Caserta Arbitro: Niccolò Cipriani di Empoli Reti: 11 pt Carlini (rig.), 22 st e 27 st El Ouazni, 37 st Viola.Note: Spettatori 1.600 circa; ammoniti Forte, El Ouazni, Melara, Branduani e Atanasov. Angoli 3-3.