Lunedì 7 Agosto 2023, 05:20

La Flaminia Civita Castellana si aggiudica con un netto 3-0 il derby di calcio d’agosto con i cugini della Favl Cimini. La squadra allenata da Federico Nofri sul campo di Canepina ha fatto valere la differenza di categoria, la maggiore freschezza atletica dovuta a qualche giorno di preparazione in più, oltre al fatto di avere già un intelaiatura ben collaudata arricchita dall’esperienza e dalla qualità dei nuovi arrivi. Maiuscola ad esempio, la prova dell’ex Viterbese, Bendetti, in mezzo al campo. La Favl Cimini, al contrario, si è presentata con una squadra tutta nuova a parte l’estremo difensore Bertollini. I ragazzi allenati da Massimiliano Nardecchia hanno tenuto per quasi un tempo, poi è venuto fuori il maggior tasso tecnico e la maggiore esperienza dei rossoblù.

Il vantaggio è stato confezionato da due nuovi arrivi, con Pericolini che ha messo al centro un invitante pallone per Boccaccini, che ha schiacciato in rete di testa. Il raddoppio è arrivato qualche minuto dopo a causa di un pasticcio della difesa della Favl Cimini, da cui è scaturito un fallo da rigore Bertolini su Tirelli con Benedetti che non ha fallito dal dischetto. Nella ripresa si è verificata la solita girandola di sostituzione, con la Favl Cimini che è andata vicina al gol in qualche occasione ma è stata poi la Flaminia Civita Castellana ad arrotondare il risultato con un tiro da distanza ravvicinata di Gesmundo. Come ci si aspettava dopo una settimana di preparazione, per la Favl Cimini c’è ancora tanto da lavorare.

COSÌ IN CAMPO

Flaminia Civita Castellana: Chicarella, Pericolini, Mattia, Boccacini, Bendetti, Massaccesi, Muti, Marchi, Stauciuc, Sirbu, Angel. A disp: Oliva, Tufano, Celentano L. Fumanti, Paun, Jeci, Tirelli, Pedro, Igini, Celentano A. All Federico Nofri.

Favl Cimini: Bertolini, Bucca, Paganelli, Goicochea, Ziroli, Senepape, Fimiani, Priorelli, Orlandi, Varriale, Ancillai. A disp. Morelli, Lozito, Ricci, Abballe, Di Natale, Grillo, Angelini (tutti entrati nella ripresa) All. Massimiliano Nardecchia.

Arbitro: Luigi Ragonesi di Viterbo.

Reti: 34’ p.t. Boccaccini, 42’ p.t. Benedetti (rig.), 24’ s.t. Pedro.

Note: Un minuto di raccoglimento per Gualtiero Brunelli. In tribuna il sindaco di Civita Luca Giampieri e tutta la dirigenza della Flaminia.