Conferme e partenze in casa della Flaminia Civita Castellana. La lista dei giocatori che restano in rossoblù si è allungata di altri tre elementi: Lorenzo Celentano, classe 2001, esterno destro, 30 presenze e 3 gol, che taglia il traguardo della terza stagione. Sono stati inseriti anche due giovani difensori nel gruppo in costruzione: Gabriele Igini classe 2005, con 4 presenze nella scorsa stagione in prima squadra e Riccardo Tufano classe 2005 anche lui aggregato più volte nella formazione allenata da Federico Nofri. Salgono a sei i giocatori confermati dalla società guidata dal presidente Francesco Bravini.

Nello stesso tempo la società di via Minio ha deciso di lasciare liberi sei giocatori della passata stagione che potranno accasarsi in altre società. A questi giocatori, a cui va il ringraziamento per l’impegno e la professionalità dimostrata nel corso della permanenza a Civita Castellana, la società rossoblù ha augurato le migliore fortune calcistiche e personali. La lista comprende: i portieri Gabriele Zappalà e Nicolò Della Pina; il centrocampista Alessandro Barduani, i difensori Michele Lo Curto e Francesco Simoncini e l’attaccante Leo Abreu.

Sinergie per quanto riguarda il preparatore dei portieri tra Jfc Civita Castellana e Flaminia. La scelta è caduta su Edoardo Civilotti, che sarà il responsabile del portieri di tutti e due i settore agonistici, dalla Juniores Nazionale fino ai piccoli amici. Proseguono nel frattempo molto spediti i lavori di restyling del Madami su iniziativa della società rossoblù con un importante impegno economico; dopo il manto erboso che è stato sostituto, lo spazio davanti agli spogliatoi messo a norma e l’installazione di pannelli solari, sono partiti i lavori anche per la sistemazione delle tribune.