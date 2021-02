Famiglia intera resta chiusa dentro il cimitero a Civita Castellana. L'intervento della Polizia Municipale ha messo fine all'incubo durato circa un ora. La disavventura ha visto come protagonisti, moglie, marito e tre figli in tenera età. Il capofamiglia e la moglie forse poco esperti degli orari del cimitero, si sono attardati all'interno davanti alla tomba di un amico e non hanno sentito nemmeno il suono della campanella che con molto anticipo annuncia la chiusura del cancelli prevista per le 17 come prevede l'orario invernale. Nemmeno altre persone che in quel momento erano all'interno del Cimitero sulle tombe dei propri cari e che li hanno incontrati hanno pensato ad avvisarli convinti ,che conoscessero l'orario di uscita dal camposanti. Invece, poco dopo la chiusura dei cancelli per la famiglia che è residente a Civita Castellana è iniziata la disavventura. Quando si sono travati davanti all'ingresso, oramai sbarrato da quasi mezz'ora , hanno provato ad uscire dagli altri due che sono all'opposto di quello principale, ma anche questi erano anche loro volta stati chiusi dal personale. Una passeggiata tra le tombe che comunque mette quanto meno una certa ansia. A quel punto con l'oscurità che iniziava a scendere il capofamiglia, ha avvertito le forze dell'ordine e sono scattati i soccorsi. Nel giro di trenta minuti sono state recuperate le chiavi dei cancelli la Polizia Municipale si è precipitata sul posto per aprirli. I bambini erano impauriti ha raccontato una vigilessa intervenuta ma tranquilli avendo genitori al loro fianco . Quest'ultimi hanno spiegato che l'inconveniente era stato causato dalla scarsa conoscenza dell' l'orario di chiusura che per loro era stato fissato un ora più avanti.



