Incroci pericolosi, altro incidente in via Ferretti: i residenti chiedono interventi urgenti

E dieci. E più o meno questo il numero degli incidenti alla (ex) rotatoria tra piazza Marconi e Ferretti a Civita Castellana da una ventina di giorni a questa parte.

La cause sono da addebbitare all'assenza di ogni tipo di segnaletica, dopo che la mini rotatoria realizzata in ferro con tanto di segnali stradali intorno un palo della luce in mezzo, è stata mandata all'aria da auto e mezzi pesanti nel corso degli ultimi mesi. Ora non c'è più nemmeno l' illuminazione far compagnia al ceppo in mezzo alla strada ed è un grosso pericolo anche per i motociclisti.

Spetterebbe al Comune renderla di nuovo sicura, ma nessuno per ora osa, tra i consiglieri comunali di maggioranza disturbare il capo del palazzo comunale.

E' rimasto come ricordo però qualche spuntone di ferro invisibile agli automobilsti.

Ne sa qualcosa l'ultima vittima un anziano signore che con la sua auto, si è fermato (o meglio incastrato) sopra quello che resta appunto di questa rotatoria diventata un ostacolo e un pericolo per tutti .

Alla fine per togliere dai guai e dall’impaccio il guidatore, sono intervenuti dei volontari, che lo hanno aiutato la spostare a spinta l’auto.

Solo nella giornata di oggi ( lunedì ) tre sono state le vittime. Dopo le proteste che si sono sollevate forse qualcuno dal palazzo comunale di Piazza Matteotti si degnerà di metterci quanto meno una pezza. Chissà.