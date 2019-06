Il Rocchi diventa un gioiello: look rifatto in tribuna e nuovo impianto di irrigazione in arrivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In attesa di capire meglio quello che accadrà alla Viterbese, con il presidente Piero Camilli intenzionato ad affrontare il prossimo campionato di serie C con la formazione Beretti, c'è da registrare l'avanzamento dei lavori allo stadio Enrico Rocchi. Nella serata di giovedì è stata ultimata la messa in posa dei nuovi seggiolini della tribuna centrale. Un colpo d'occhio stupendo che ha emozionato i tifosi gialloblù, scossi da questi giorni difficili. La scritta Viterbese, su sfondo gialloblù, campeggia lungo tutta la tribuna fornendo un'immagine degna degli stadi più moderni d'Italia. Non solo il rifacimento delle poltrone della Centrale, ma anche un nuovo impianto di irrigazione in arrivo. In questi giorni di gran caldo, diventa fondamentale curare attraverso innaffiatura costante il manto erboso del Rocchi che negli anni passati ha sofferto molto nel periodo estivo. Intanto proseguono ed entrano nel vivo i lavori per la costruzione del sintetico al Pilastro: la prossima settimana le ruspe inizieranno a scavare per preparare la messa in posa del nuovo manto erboso artificiale con il termine dei lavori previsto, a meno di complicazioni strada facendo, per i primi di settembre.