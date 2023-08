Mercoledì 30 Agosto 2023, 05:20

Si incrociano di nuovo le strade di Alessio Bizzaglia e della Tuscia. L'imprenditore, che la scorsa estate cercò di rilevare la Viterbese, è il patron del Pomezia che domenica prossima affronterà la FC Viterbo nella prima giornata del campionato di Eccellenza. Per Bizzaglia sarà subito un inizio col botto.

"A mio avviso incontriamo una squadra importantissima per questo campionato - precisa il patron del Pomezia - stanno allestendo una squadra molto forte e da quello che mi risulta è entrato o sta entrando in società Camilli. So che c'è anche il progetto di andare a giocare allo stadio Enrico Rocchi di Viterbo e quindi stiamo parlando di un avversario che sta cercando di porre le basi per un progetto importante che mira a portare nei prossimi anni la squadra nelle categorie superiori. Il Viterbo è quindi a mio avviso una delle squadre favorite per la vittoria finale del campionato". Anche il Pomezia, allenato tra l'altro da Cristiano Gagliarducci che giocò nella Viterbese come difensore centrale tra il 2005 e il 2007, dopo essere retrocessa dalla Serie D la scorsa stagione è una delle candidate a salire nella categoria superiore.

"Senza ombra di dubbio non ci nascondiamo - precisa ancora Bizzaglia - anche noi abbiamo allestito un organico per vincere il campionato e riguadagnare quindi immediatamente quella Serie D che abbiamo perso la scorsa stagione. Andremo ad affrontare comunque un girone molto difficile, con squadre attrezzate. Senza mancare di rispetto alle altre squadre, credo comunque che le formazioni che possano giocarsi la vittoria del campionato sono l' Amatrice Rieti, il Civitavecchia, il W3 Maccarese e appunto il Viterbo e il Pomezia". Quella di domenica prossima sarà quindi una prova molto delicata per la compagine allenata da Massimiliano Nardecchia, che se dovesse fare risultato sul terreno di gioco del Pomezia darebbe già un segnale molto importante a tutto il campionato. Proprio in queste ore la società sta valutando come muoversi per portare a termine gli ultimi due colpi di mercato, che prevedono l'arrivo di un attaccante e di un centrocampista che vadano ad arricchire l'organico già a disposizione del tecnico.

Facendo un passo indietro, tra maggio e giugno dello scorso anno, dopo che Marco Romano aveva annunciato di voler cedere la Viterbese qualche giorno dopo aver ottenuto la salvezza nei playout contro la Fermana, proprio Alessio Bizzaglia trattò con il presidente gialloblù l'acquisto della società ma poi non se ne fece più nulla. "Mi ero innamorato della città e dei suoi tifosi - precisa Bizzaglia - che hanno sempre mostrato un grande attaccamento per la maglia. Da imprenditore, rispetto però la decisione dell'imprenditore Romano che poi decise di tenersi la società. Certo, mi dispiace per come è andata a finire".