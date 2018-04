Il mercato Usa “scopre” il bidet e la ceramica di Civita Castellana incrementa l’export

Impennata delle esportazioni (+32,9%) verso gli Stati Uniti per il comparto dell’arredo bagno targato Civita Castellana. Lo dicono i dati definitivi del 2017 presentati della Direzione...

Nel 2017 sono 7 le morti bianche nella Tuscia, ben 1.029 a livello nazionale. Per ricordare che dietro le statistiche ci sono lavoratori deceduti, oggi in vista della Giornata mondiale per la...