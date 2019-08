I veleni tra Facchini, interviene il sindaco Arena: «La Santa li aiuti a ritrovare la serenità»

«Noi pensiamo solo al Trasporto: risponderemo con quello». Dopo la bomba lanciata da 13 Facchini contro i vertici del Sodalizio, il presidente Massimo Mecarini e il capofacchino Sandro Rossi evitano di farsi trascinare nella polemica e si concentrano su ciò che li aspetta a breve. Già domani però si dovrà trovare chi sostituirà 5 dei 13 gli altri erano già fuori dalla formazione - che hanno annunciato di non indossare la divisa bianca e rossa martedì. Il sindaco Giovanni Arena invece si appella a Santa Rosa, affinché «li aiuti a ritrovare serenità».

Declassati perché colpevoli di aver appoggiato la candidatura a presidente di Paolo Moneti, uno dei firmatari della lettera, contro Mecarini: questa è una delle accuse dei 13. Ma lui si limita a pochissime parole: «Mancano tre giorni al Trasporto: dobbiamo pensare solo a quello. E alle cene». Ieri sera in piazza San Lorenzo era infatti in programma l'ultima. Rossi confida di non averla neanche letta, la lettera. Reazione? «Risponderemo con quello che sappiamo fare: portare la Macchina, in silenzio», dice. Per il resto «abbiamo fatto le cene, domani c'è la riunione generale, poi le minimacchine e la processione: siamo impegnatissimi».

Cinque dei 13 firmatari dell'accusa figurano tuttora nella formazione: Ferdinando Marignoli (terza fila ciuffi), Ercole Rempicci e Gianni Serafini (prima corda), Massimo Bastianini (seconda corda) e Luciano Tola (addetto al Trasporto). Lo scorso anno erano ciuffi. Per loro vanno trovate delle alternative. «Domani, prima di iniziare la prova generale continua il capofacchino - valuteremo insieme al consiglio». Intanto si gode il risultato delle cene di solidarietà. «Siamo felici ed esterrefatti dalla risposta dei viterbesi: ogni serata un record di presenze. Siamo carichi, andiamo avanti e pensiamo al bene della città».

Il sindaco vive così una situazione che definisce «spiacevole e antipatica commenta - perché resa pubblica in un clima sereno, in contrasto con la festa. I Facchini dovranno chiarire al loro interno. Dispiace, mi auguro che possano presto ricostruire le condizioni giuste non solo per il Trasporto ma anche per le attività che il Sodalizio fa durante l'anno: spero che Santa Rosa li aiuti».

Stasera intanto tocca alla minimacchina del Pilastro. Giunta al 48° Trasporto, è la riproduzione in scala della Macchina di Palazzetti e Valeri che ha sfilato dal 1979 al 1985. Il via alle 21.

