Veleni tra Facchini, in 13 attaccano i capi del Sodalizio

«Il Sodalizio è venuto a mancare. Forza, fede e volontà ne danno il triste annuncio». Tredici Facchini, ex da quest'anno, a 5 giorni dal Trasporto intervengono duramente contro i vertici, ovvero la «troika formata dai signori Massimo Mecarini, Sandro Rossi e Luigi Aspromonte». E lo fanno con una lettera nata «per la tutela di tutti i Facchini» e pronta da inviare anche alle istituzioni dall'emblematico oggetto: In articulo mortis. I firmatari sono Luciano Tola, Marco Cepparotti, Ercole Rempici, Roberto Cepparotti, Mario Marinetti, Giulio Del Ciuco, Giuseppe Cepparotti, Paolo Moneti, Ferdinando Marignoli, Gianni Serafini, Danilo Frittelli, Massimo Bastianini, Sergio Stella. Secondo la loro versione, la troika avrebbe in certi casi declassato, in altri promosso «molti Facchini senza motivo e nel mancato rispetto dello statuto». Perché? Una spiegazione se la sono data.«Osare una candidatura, esprimere una propria opinione, un voto per un cambiamento, non essere persona di fiducia della troika. Tutti coloro che hanno subito le destituzioni sono da ricondursi presumibilmente all'opposta fazione». I 13 fanno nomi e cognomi di quelli su cui i vertici del Sodalizio avrebbero fatto pressioni, di collaboratori allontanati, raccontano dei dietro le quinte sulla formazione e delle richieste di non pubblicare commenti negativi sul gruppo Facebook Viterbo civica. La loro conclusione è che «i bei vecchi tempi sono terminati. La legge, le regole, la meritocrazia non sono uguali per tutti. La formazione 2019 ne è la prova. L'attuale consiglio invece di tenere Uniti in fraternità di intenti applica nei confronti di alcuni il Dividi et impera». I 13 precisano che «nessuno dei firmatari mancherà mai di rispetto nei confronti di Rosa, del Sodalizio e dei Facchini, avendo ognuno di noi dedicato decine di anni a servizio della festa, della santa e della città».