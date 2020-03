Ultimo aggiornamento: 13:33

Gli operatori sanitari chiamano, le aziende ceramiche del distretto di Civita Castellana rispondono. Dopo l'appello lanciato sulle pagine del Messaggero, prima dai medici dell'ospedale Andosilla e poi da quelli che lavorano alla cittadella della salute Asl di via Petrarca, è partita la macchina della solidarietà.I dottori lamentavano la scarsa dotazione di dispositivi di protezione (mascherine, guanti, visiere protettive ecc. Da qui la risposta delle imprese ceramiche coinvolte dalla Federlazio. La Ceramica Scarabeo ha rifornito l'Andosilla di mascherine; la ceramica Olimpia ha donato ai medici della cittadella della salute mascherine e guanti.Poi la ceramica Cielo ha inviato alla casa famiglia un buon numero di mascherine. «E' un bell'esempio di solidarietà per chi sta affrontando in questi giorni l'emergenza - ha detto il direttore di Federlazio Viterbo,Giuseppe Crea - e sono certo altre aziende seguiranno a sostenere questa iniziativa».