Realizza mascherine fai-da-te e le forniscee gratuitamente ai concittadini. «Visto che non si trovano più, mi è venuta l'idea»: l'iniziativa è del vulcanico artigiano tessile Giarcarlo Perelli di Civita Castellana (Viterbo).Da domani mattina, vista l’emergenza e l’impossibilitá di reperirle tra i rivenditori, Perelli inizierà a reallizzarne lui stesso in tessuto. «Non saranno quelle regolari come ffp3 o le ffp2, ma almeno potranno essere una barriera per le persone più bisognose. Almeno fino a quando non si troveranno di nuovo sul mercato quelle regolari». ha detto Perelli.«Da qualche giorno - ha raccontanto 'artigiano - c'è gente che entra nel negozio di via Ferretti ( Due Sogni) e chiede se realizziamo le mascherine perchè non si trovano Così ho deciso di realizzarle in maniera artigianale e le metterò a disposizione gratutiamente dei miei concittadini. E' chiaro che l'iniziativa è limitata a Civita Castellana».