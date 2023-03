Venerdì 17 Marzo 2023, 05:50

La Viterbese resta penultima. Nella partita di ieri pomeriggio disputata contro la corazzata Crotone, la Fidelis Andria ha pareggiato per 0-0 restando quindi un punto in classifica dietro i gialloblù. Il Crotone, che lunedì sera nel posticipo aveva affrontato il sentito derby contro il Catanzaro, ha fatto partire dalla panchina alcuni titolari. Proprio i calabresi domenica prossima ospiteranno la Viterbese.

La squadra allenata da Giovanni Lopez dovrà disputare una partita totalmente diversa rispetto a quella scialba di mercoledì pomeriggio contro il Taranto, dove ha mostrato di non essere serena e dove non è riuscita mai a costruire trame offensive che potessero almeno impensierire la difesa, risultando sempre troppo prevedibile. «Sicuramente non abbiamo disputato una buona gara - ha detto il difensore argentino Juan Monteagudo - come invece avevamo fatto in precedenza. Sicuramente ha inciso la stanchezza, poiché in questo periodo abbiamo dovuto far fronte a diverse assenze e alla fine hanno giocato quasi gli stessi che erano già scesi in campo domenica scorsa a Potenza. Teniamo poi anche conto che, sia nella trasferta di Foggia che in quella di Potenza, per quasi 45 minuti abbiamo giocato con un uomo in meno. Poi va anche detto che le condizioni del campo non hanno agevolato il nostro modo di giocare. Domenica prossima a Crotone ci aspetta una gara difficile, ma anche stimolante contro una squadra che ha fatto la Serie A, sono partite che ogni giocatore vorrebbe disputare e si vedrà un’altra Viterbese».

Contro il Crotone, la Viterbese potrebbe trovare nuove motivazioni, dovendo disputare una partita di cartello, ed avere quindi un approccio alla gara diverso rispetto a quello mostrato mercoledì contro il Taranto. In vista della partita che si disputerà allo stadio Ezio Scida, il tecnico gialloblu Giovanni Lopez recupera in attacco Sulayman Jallow e potrà contare sicuramente su una condizione migliore del centrocampista Linas Megelaitis, che contro il Taranto è sceso in campo nonostante l’attacco influenzale di qualche giorno prima. Per poter disputare i playout in modo più vantaggioso, la Viterbese dovrebbe ottenere almeno 12 punti nelle prossime 6 partite. Oltre ad evitare l’ultimo posto in classifica, i gialloblù devono infatti mantenere un distacco di almeno 8 punti dalla quintultima, altrimenti la retrocessione sarebbe certa pur arrivando penultimi.