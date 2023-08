Venerdì 4 Agosto 2023, 05:20

Giovanna Camillo nuovo giudice del Tribunale di Viterbo. Ieri mattina all’aula 5 cerimonia del giuramento per la nuova togata del Palagiustizia di via Falcone e Borsellino.

La giudice Camillo, nata a Fornia nel 1985, si occuperà delle udienze penali del dibattimento e arriva dal Tribunale di Mantova dove ha svolto funzione di giudice penale. A darle il benvenuto il presidente del Tribunale Francesco Oddio e i giudici Eugenio Turco e Alessandra Aiello. Presente anche il sostituto procuratore Massimiliano Siddi.

La giudice Camillo non è l’unica new entry in Tribunale. Per riportare l’organico dei magistrati al completo presto prenderanno ruolo a Viterbo anche Davide Palmieri, attualmente sostituto procuratore Nocera Inferiore e Jacopo Rocchi, attualmente giudice tribunale Siena. Due nuovi giudici e un nuovo sostituto procuratore saranno fondamentali per far ripartire a pieno ritmo le udienze già da settembre, quando l’attività del Tribunale riprenderà dopo la pausa estiva.