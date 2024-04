Giovedì 11 Aprile 2024, 11:43

Due algerini sono stati arrestati per aver drogato e rapinato anche delle scarpe tre egiziani che avevano chiesto indicazioni per andare da piazza Garibaldi a piazza Bellini. La vicenda avvenuta nella stazione centrale di Napoli risale allo scorso 23 settembre. I due sono sottoposti a custodia cautelare in carcere e accusati dei reati di rapina aggravata e lesioni in concorso tra loro, per aver offerto da bere ai tre egiziani, diluendo della droga a insaputa dei ragazzi, far perdere loro i sensi e rapinarli.

Napoli, arrestati due algerini

Le tre vittime si trovavano alla stazione di Napoli centrale e conosciuti i due algerini avevano chiesto indicazioni su come raggiungere piazza Bellini, nota per la movida notturna. I due arrestati B.R. e A.H. si erano offerti di accompagnarli e avevano offerto loro da bere come gesto di benvenuto, diluendo le bevande con della droga. I tre egiziani storditi dal mix assunto a loro insaputa, hanno perso i sensi e si sono risvegliati diverse ore dopo addirittura senza scarpe, rubate dai due algerini assieme ai portafogli, agli zaini griffati, ai cellulari e alle cuffiette. Le indagini della polizia ferroviaria, insieme alla procura di Napoli, hanno permesso di ricostruire tutta la vicenda e risalire ai due presunti autori della rapina.