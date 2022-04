Genzano, paura per un infermiere di 50 anni chiuso in casa e armato di accetta e coltelli

Attimi di paura questa mattina a Genzano intorno alle 11 quando un uomo sui 50 anni, un infermiere di un ospedale del posto, si è asserragliato in casa distruggendo tutto, minacciando di suicidarsi e lanciando sassi alla finestra nella zona del borgo antico.

Poi davanti a numerosi passanti, si è ferito all'addome con alcune coltellate, dopo aver scavalcato un cancello, all'interno del cortile dello storico Palazzo Sforza-Cesarini nel centro storico.

Infine brandendo un'accetta e due coltelli dopo circa un'ora e mezza di contrattazione con i Carabinieri della stazione di Genzano e altri colleghi giunti dalle stazioni vicine, con giubbotti antiproiettile, è uscito fuori su strada tra il fuggi fuggi generale impugnando un accetta minacciando i militari e i passanti.

Solo il pronto intervento dei Carabinieri che sono riusciti ad immobilizzarlo, fermarlo e togliergli i coltelli e l' accetta che aveva in mano, ha riportato la situazione alla calma.

Il 50enne è stato poi portato dal 118 di Genzano all'ospedale dei Castelli di Ariccia per le cure del caso. Era in preda ad una crisi di nervi forse dopo un litigio con la moglie, sul posto anche I vigili del fuoco di Velletri e Nemi, che hanno dato ausilio ai militari per aprire la sua casa ed intervenire in caso di necessità.

