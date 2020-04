Roma, ferito in strada a colpi di accetta: preso l'aggressore. Caccia ai complici

I carabinieri della Sezione Operativa di Frascati hanno identificato e denunciato a piede libero per lesioni personali aggravate un rom di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, che lo scorso 22 aprile, insieme ad altri complici, aveva aggredito a Zagarolo un romeno suo coetaneo, nella Capitale senza fissa dimora, in via Prenestina Nuova.

Roma, aggredito un'accetta mentre passeggia con la fidanzata: è grave

Roma, pretende soldi e sfascia l’auto: arrestato. Il pm lo libera: troppo misero il bottino

Colpita ripetutamente con un’accetta in varie parti del corpo, la vittima venne trasportata al Policlinico Tor Vergata dove è tuttora ricoverata, sebbene non in pericolo di vita, con ferite alle braccia e a una gamba.

Le indagini, scattate dopo la brutale aggressione, hanno subito portato i carabinieri sulle tracce del 34enne che, nel frattempo, si era reso irreperibile e ieri pomeriggio è stato scovato a Frascati. Sono in corso ulteriori indagini per rintracciare i suoi complici.

© RIPRODUZIONE RISERVATA