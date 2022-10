Gallese, è morto lo storico Giorgio Felini

Lutto nel mondo della cultura viterbese. E' morto a Roma Giorgio Felini, a 74 anni, di Gallese, storico d'arte, appassionato ricercatore della cultura locale, scrittore, saggista, profondo conoscitore della storia locale e della storia del cattolicesimo nell'Agro Falisco, professore di storia dell'arte al Midossi di Civita Castellana per anni e punto di riferimento per molti giovani amanti della storia locale. Lascia la moglie Anita, la figlia Ilaria e due nipotine. I funerali si svolgeranno a Gallese, non è stata ancora stabilita la data e l'orario.