Furti in villa: caccia ai ladri lungo l'Aurelia, forzato posto di blocco dei carabinieri

Ultimo aggiornamento: 14:28

È caccia ai ladri sul litorale di Viterbo, dove dei malviventi sono fuggiti dopo aver tentato due furti in villa.Tutto è iniziato a Manciano, nel grossetano, dove i ladri in mattinata si sono intrufolati in una villa nelle campagne, poi hanno tentato di fare un altro furto in un appartamento a Pescia Romana, ma sono stati intercettati da una pattuglia dei carabinieri della stazione locale.La fuga dei malviventi, a bordo di una Seat Leon nera, è proseguita sulla statale Aurelia, in direzione Roma, dove nel frattempo è scattato il dispositivo antirapina del comando provinciale e della Compagnia di Tuscania.Da Roma si è anche alzato un elicottero dei carabinieri che ha intercettato l'autovettura in fuga. Mentre da terra, nel territorio di Tatquinia, i militari della compagnia di Tuscania sono stati bloccati dall'auto dei malviventi, che sono riusciti a fuggire a piedi nelle campagne della cittadina.Sono ancora in corso le ricerche delle forze dell'ordine. La refurtiva sarebbe stata recuperata.