Flaminia Civita Castellana, altre sei conferme

Domenica 25 Luglio 2021, 11:18 - Ultimo aggiornamento: 15:22

La Flaminia calcio Civita Castellana ha confermato altri sei giocatori che hanno fatto parte della rosa del precedente campionato. Nominato anche il nuovo responsabile del settore giovanile.

Nella sede di via Minio è in costruzione il futuro.Del gruppo che prenderà parte alla 14esima stagione in serie D, che vedrà in panchina per la seconda stagione di fila il tecnico Roberto Rambaudi, fanno parte: gli attaccanti Cristiano Ingretolli (94) e Luca Fondi (01), i centrocampisti Francesco Manoni (97) e Loris Traditi (93), il jolly Gian Marco Staffa (00) che taglia il traguardo della quarta stagione in rossoblù dove ha collezionato 57 presenze e il portiere Emanuel Opara (88) che ha difeso la porta della squadra nella parte finale della scorsa stagione. Per ora la società del presidente Francesco Bravini ha dato fiducia ad undici giocatori con una stretta di mano. La lista è destinata ad aumentare.

«Una volta chiusa la parentesi delle conferme ha detto il diesse Gigi Coni inizieremo la fase due, ovvero quella che prevede l'innesto di giocatori nuovi, ma senza fretta. Stiamo valutando un portiere, un difensore e un attaccante, possiamo anche ampliare il numero nel caso arrivi qualche buona opportunità. Nei prossimi giorni potremmo chiudere le trattative».Stabilità anche la prima amichevole, in attesa di ufficializzare la partenza per il ritiro (forse in Toscana) che è stato spostato al 17 agosto, dopo lo slittamento in avanti della partenza del campionato 2021/2022. Il 4 settembre la Flaminia disputerà un match contro l'Aprilia. Come detto c'è stato l'ingresso nello staff tecnico-organizzativo, in qualità di responsabile del settore giovanile di Vito Piscopiello (esperienze con Orvietana, Montefiascone e Viterbese settore giovanile)