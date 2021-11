La banda musicale Aps “Città di Rieti” a Regina Pacis per Santa Cecilia

RIETI - Torna in piazza la Banda Città di Rieti: a due anni dall’ultimo concerto in San Domenico la banda musicale “Città di Rieti” diretta dal M° Giancarlo Cecca sarà domani pomeriggio a Regina Pacis per festeggiare santa Cecilia, patrona di musicisti e suonatori, giornata che tradizionalmente segnava la fine dell’anno sociale. Ma la pandemia ha capovolto anche questa consuetudine e così stavolta la ricorrenza rappresenterà il primo servizio della banda in città dal dicembre 2019. Alla partecipazione alla messa delle 18, celebrata dal parroco don Mariano Assogna, seguirà un breve momento di intrattenimento all’aperto in piazza Matteocci, centro del quartiere a cui l’associazione bandistica è particolarmente legata nel ricordo del suo fondatore,M° Giuseppe Li Puma e Don Luigi Bardotti che di Regina Pacis fu a lungo parroco.