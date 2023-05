Roma, è qui la festa! Nel VII municipio a Villa Lazzaroni torna il Festival Mi.Fa.Sol. dedicato alle famiglie

E’ finalmente festa alla Villa Lazzaroni sull’Appia. Dopo il grande successo di partecipazione dello scorso anno, il Centro famiglie del VII municipio "Nuovi Legami" presenterà sabato 27 maggio dalle 15 alle 19 la seconda edizione del FESTIVAL MI.Fa.Sol. Una giornata con stand, laboratori, musica, giochi, artisti di strada e performance per famiglie, bambini e bambine, ragazzi e ragazze, giovani e meno giovani. Un pomeriggio di condivisione, divertimento, incontri, scambi da vivere insieme alla rete dei servizi e delle associazioni del territorio, ad incominciare dalle performances musicali, dal mercatino artigianale e di scambio. Un modo anche per far conoscere le prestazioni del Centro Famiglie a carattere sociale, psicologico, educativo e legale realizzate in rete con gli altri Servizi sociali ed educativi del territorio che operano per la promozione dell’infanzia e dell’adolescenza, per il sostegno alle relazioni familiari e per lo sviluppo di una comunità partecipe e solidale. Ad allietare i presenti ci sarà l’esibizione dell’orchestra integrata “Pezzi di Ricambio” (club di socializzazione Piccolo Mouse).

L'attrazione del pomeriggio oltre agli artisti di strada sui trampoli, sarà uno spettacolo di ballo, uno spazio per i burattini, e il momento speciale in cui verrà illustrata la tango-terapia, i laboratori di writing, il momento grafico pittorico per i bambini e quello di di costruzione di storie, i giochi da tappeto per adulti e bambini, quello per il Riciclo, il laboratorio “green” dell’orto sospeso, quello per gli scacchi e il cibo ed emozioni e tanto altro per far passare un pomeriggio diverso e in armonia grandi e piccoli.

Ci sarà una mostra di fotografia per gli appassionati, prodotti di ceramica e quelli realizzati ad uncinetto e cosmetici che rispettono l'ambiente il green e che appassioneranno i visitatori. Infine si terranno workshop sul bullismo e il cyberbullismo per grandi e ragazzi. Insomma una grandissima festa per tutti, aperta a residenti e non dai 6 ai 90 anni per un pomeriggio da ricordare per visitare una villa spettacolare che al suo interno contierne anche un Teatro e la sede del municipio, allietati dalla banda musicale FanfaRoma Street band. E non dimenticate di portare i vostri amici pelosi!