Sabato 11 Novembre 2023, 05:20

Il Viterbo tira un sospiro di sollievo in vista del big-match in programma domani mattina alle 11 allo stadio Tullio Stefanucci di Vignanello contro il Campus Eur. Il nuovo tecnico Massimo Castagnari, che esordirà ufficialmente in campionato sulla panchina gialloblù, potrà contare infatti in attacco sia su Kevin Cissè, che sul croato Ante Kordic. Il primo non si era allenato l'altro ieri dopo aver giocato la partita di Coppa Italia contro il W3 Maccarese valida come gara di ritorno degli ottavi di finale.

Ieri pomeriggio l'attaccante è però tornato a lavorare normalmente con i compagni e quindi sarà disponibile. Recupera anche Kordic, che era uscito in occasione del primo tempo della gara disputata la scorsa domenica sul terreno di gioco del Ladispoli, e che mercoledì scorso aveva guardato dalla tribuna la gara di Coppa Italia. Quest'ultimo domani potrebbe però partire dalla panchina, con Cissè che invece dovrebbe essere tranquillamente schierato al centro dell'attacco come già accaduto nelle partite precedenti. Non ce la fa invece il capitano De Goicoechea, inortunatosi nel primo tempo della partita di mercoledì scorso contro il W3 Maccarese.

Il difensore, che non si era allenato nemmeno giovedì, verrà tenuto a riposo sperando che poi la settimana prossima possa riprendere a lavorare con i compagni per poter così rendersi disponibile per la prossima partita in trasferta che vedrà la compagine allenata da Massimo Castagnari di scena sul terreno di gioco del Valmontone. Per sostituire De Goicochea sono in lizza Paganelli, che già mercoledì scorso è entrato al suo posto, oppure il giovane Pompei. Ancora in dubbio invece l'esterno sinistro Ivan Ziroli, anche lui tenuto precauzionalmente a riposo nella partita di Coppa Italia di mercoledì scorso. Mentre non ce la fanno Ancillai e Sene Pape.

La partita di domani ha un valore importantissimo, poiché se il Viterbo vorrà continuare a recitare un ruolo da protagonista in campionato in tutto il corso della stagione dovrà battere la compagine romana per poter stazionare nelle parti alte della classifica. Finora il Campus Eur ha rimediato solamente una sconfitta in tutto l'arco di questo inizio di campionato. Certo brucia ancora il rocambolesco pareggio subito in rimonta dal Ladispoli domenica scorsa, perché con una vittoria adesso la squadra gialloblù sarebbe al terzo posto in classifica e con una vittoria scavalcherebbe in graduatoria proprio gli avversari di domani che attualmente sono due secondi.

Il nuovo tecnico Massimo Castagnari dovrà quindi continuare la tradizione del suo predecessore Massimiliano Nardecchia, che finora aveva vinto tutte le partite casalinghe disputate allo stadio Tullio Stefanucci di Vignanello.