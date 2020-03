Emergenza coronavirus, chiusa farmacia a Tuscania

Coronavirus, a Tuscania chiusa la farmacia in piazza Italia. Il sindaco Fabio Bartolacci ha emesso un'ordinanza, dettata da motivi di somma urgenza, per imporre «la cessazione immediata dell'attività».



Lo stop forzato è fissato fino al 29 marzo. Ecco il perché dell'iniziativa: si è «ritenuto necessario porre in essere in termini di somma urgenza - si legge - ogni azione utile per l’attuazione di interventi finalizzati al contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19», da qui la chiusura temporanea «per motivi igienico-sanitari legati all’emergenza Covid-19», della «farmacia sita in Tuscania, pizza Italia 11».



Bartolacci ha indicato la data fino alla quale non sarà possibile riaprire: ordina infatti «la cessazione immediata dell'attività della farmacia, titolare dottoressa Ventura Anna, fino al giorno 29.03.2020». © RIPRODUZIONE RISERVATA