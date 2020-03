Coronavirus: a Tuscania sale a 15 il numero dei contagiati. Quattro sono della stessa famiglia. Un messaggio vocale, di consapevolezza e responsabilità, è quello che la moglie di Luigi Bisogni ha inviato questa mattina al sindaco Fabio Bartolacci, per comunicare la positività al Covid di quattro suoi familiari, tra cui il marito e il figlio.

"Sono la moglie di Luigi Bisogni. In questi giorni abbiamo chiesto che ci venisse fatto un controllo attraverso un tampone. Questa mattina c’è stato comunicato che quattro dei nostri familiari, tra cui mio figlio e mio marito, che sono al pubblico (per lavoro, ndr), sono positivi. Per senso di dovere civico lo vogliamo comunicare pubblicamente, affinché tutti quelli che negli ultimi giorni sono entrati in contatto con noi nel nostro negozio, abbiano la responsabilità della salvaguardia per la loro salute e di quella delle persone a loro vicine. Autorizzo il sindaco a pubblicare questo messaggio>.

La famiglia ha un’attività commerciale in ambito agricolo. Il sindaco Bartolacci ha ringraziato per il gesto di grande responsabilità la famiglia Bisogni: "Se tutti facessero così, sarebbe più facile ricostruire la catena di contatti e sconfiggere un maledetto virus che c’è, ma che non riusciamo a vedere”.

el frattempo il primo cittadino ha inasprito alcune misure, tra cui quella di portare a spasso i cani a non più 200 metri da casa limitando anche l'attività fisica all'aperto, solamente a chi ne ha necessità e con comprovante certificazione medica.

Ultimo aggiornamento: 15:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA