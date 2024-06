Tarquinia: eroina e cocaina nelle zone rurali, due arresti

Continua l’azione dei carabinieri della Compagnia di Tuscania per smantellare la rete di spaccio di droga che negli ultimi due anni ha preso il sopravvento sul litorale di Viterbo. Questa volta a finire in manette sono due tunisini, irregolari sul territorio nazionale, sorpresi dai militari con un quantitativo di droga che avrebbe fruttato migliaia di euro. L’operazione ha portato al sequestro di dieci dosi di eroina e cocaina, oltre ad un bilancino elettronico. La droga veniva smerciata nelle aree rurali di Tarquinia, lontano dal centro cittadino; un andirivieni di individui comunque visibile a tal punto da portare i militari a svolgere approfondito controllo della zona. I due stranieri, dopo le formalità di rito, sono stati tradotti in carcere.

Da inizio aprile sono undici le operazioni dei carabinieri per contrastare il traffico di droga sul litorale; quindici le persone arrestate e denunciate e altre cinque a piede libero.

Segno, questo, della diffusione e della gravità del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree rurali e boschive del litorale (e non solo) e che nel recente passato è stato lo sfondo di violente aggressioni armate.

Ma che dimostra ancora una volta l'impegno costante delle forze dell'ordine nel contrastare il traffico di droga e nel tutelare la sicurezza dei cittadini.