Domenica 2 Giugno 2024, 05:00

Musica, colori, allegria. Il Tuscia Pride per i diritti queer e trans tinge di arcobaleno la città dei Papi. Tra gente che salta, canta e balla su tutto il percorso lungo le vie medievali e ali di curiosi. Un serpentone di circa mille persone ieri pomeriggio ha invaso il capoluogo, composto e senza eccessi. Il via dalle Fortezze. qui hanno preso il sopravvento le bandiere di Rete degli studenti medi, Arcigay, Palestina, Giovani democratici , insieme a quelle arcobaleno. E poi i cartelli: “illegale in 65 paesi”, “rispetta la mia esistenza o aspettati resistenza”, “l’amore è amore”. «Siamo fantastiche e fantastici. Siamo orgoglio. Siamo pride», ha urlato Mirko Giuggiolini, vice presidente del Tuscia Pride, per poi aggiungere che «per noi è importantissimo avere il supporto di tantissime persone». Dal presidente Giancarlo Mazza i ringraziamenti «al Comune, alla sindaca Chiara Frontini, al vice Alfonso Antoniozzi», che ha cantato - e fin qui non ci piove -, saltato e ballato sul percorso tenendo il cartello di apertura. «Sono molto emozionato - ha spiegato Mazza - non capita tutti i giorni che i pride siano sul territorio. Siete pronti?». E quindi il grido dello slogan “F(e)roce pe’ davero”, alla viterbese, con una V sola e un richiamo alla situazione con quel feroce che più palese non si può.

Il percorso: Porta Romana, via Garibaldi, via Cavour, piazza del Plebiscito («è la prima volta che un pride ci entra»), via Roma, Corso Italia, piazza Verdi, via Marconi, piazza Martiri d’Ungheria, via Ser Monaldo, via San Giovanni Decollato, piazza Trinità, via SS Maria Liberatrice, piazza San Faustino e piazza Sallupara, con musica live fino a chiusura e dj set.

I presenti, tanti politici: per la giunta oltre ad Antoniozzi anche Elena Angiani ed Emanuele Aronne, consiglieri comunali vari, poi la consigliera regionale Marta Bonafoni e la senatrice Alessandra Maiorino, fino a Carolina Morace, ex allenatrice della Viterbese negli anni di Luciano Gaucci.

Lungo il percorso lancio di condom, quelli rimasti a terra sono stati raccolti subito dall’organizzazione. Non poteva mancare un passaggio sull’atto vandalico, quando gli striscioni sono stati strappati e gettati nei cassonetti. La risposta è stata composta: «Stiamo travolgendo Viterbo di colori».

