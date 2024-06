Martedì 4 Giugno 2024, 05:00

Dopo Viterbo, ora tocca a Ronciglione. Ma i numeri dell’evacuazione in questo caso sono ben più contenuti: meno di 15 le persone che oggi dalle 8 dovranno abbandonare le proprie abitazioni e sei tra stabilimenti e ristoranti che resteranno chiusi. Rientrano nella zona di pericolo intorno al punto di rinvenimento dei 4 contenitori che, secondo l’ipotesi al momento più accreditata, sarebbero pieni di fosgene, un gas altamente tossico usato nelle trincee. “I tempi? Alle 8 scatta l’evacuazione, alle 9 inizieranno le operazioni che stimiamo possano terminare tra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. Tutto dipendente dallo stato di conservazione dei contenitori”, spiega il sindaco Mario Mengoni. In ogni caso, le operazioni termineranno al massimo entro le 20.

L’intervento rientra nel piano di bonifica dell’ex deposito di materiali per la difesa Nbc (Nucleare, Batteriologico, Chimico) del lago di Vico. Si tratta di un ex stabilimento militare scoperto dagli inglesi negli anni ’40 e presto ribattezzato come “Chemical city”. In quel sito, infatti, sotto il regime fascista venivano prodotte armi chimiche. Un’attività che presumibilmente andò avanti per quasi un decennio, dal 1935 al 1944. Sul centro, che sorge a poche decine di metri dal lago, per decenni era calato l’oblio. Fino agli anni ’90 quando era balzato agli onori della cronaca nazionale per un incidente – era il 1996 – ai danni di un ciclista che mentre percorreva la vicina provinciale, venne investito da una nube tossica.

Durante la prima bonifica della zona da parte dei militari successiva proprio quell’episodio, come riportato nell’inchiesta di Gianluca Di Feo “Veleni di Stato”, vennero rinvenute “almeno 150 tonnellate di iprite del tipo più micidiale, mescolata con arsenico. In più c'erano oltre mille tonnellate di adamsite, un gas potentissimo ma non letale usato contro le dimostrazioni di piazza. E oltre 40 mila proiettili di tutti i calibri. Dal terreno sono poi sbucate 60 cisterne di fosgene assassino, ciascuna lunga quattro metri”.

Ebbene finalmente a marzo di quest’anno è partita quella che il sindaco Mengoni descrive come “una bonifica sistemica del sito. Lo scorso anno, è stata effettuata nella zona dove sorgeva la vecchia casa del custode”. Zona ora in sicurezza e restituita al Comune di Viterbo. “In pratica – spiega Mengoni – si sta procedendo con uno strumento che rivela la presenza di materiali fino a un metro e mezzo di profondità. Poi con dei micro carotaggi a distanza di tre metri fino a creare un reticolo preciso”. Così sono stati scoperti i quattro fusti incriminati che oggi saranno trasportati a Civitavecchia per essere inertizzati, ovvero resi inoffensivi.

La bonifica è condotta sotto la costante supervisione del Decimo reparto infrastrutture dell'Esercito, di stanza a Napoli, coadiuvato, per gli aspetti legati alla sicurezza, dal Centro tecnico logistico interforze Nbc e dagli uomini del Settimo reggimento difesa Cbrn di Civitavecchia. Oggi per motivi di sicurezza resteranno chiuse le provinciali Valle di Vico e Longinotti.