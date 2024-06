Lunedì 3 Giugno 2024, 07:00

È il giorno della verità: chiude oggi per un mese circa, in via sperimentale, la contestatissima rotatoria di San Lazzaro, che tanti ingorghi e polemiche ha creato dalla sua realizzazione. La modifica alla viabilità consentirà a Tps Pro, la ditta incaricata dal Comune di redigere il Piano urbano della mobilità sostenibile, di «posizionare dei sensori e valutare l’impatto che tali modifiche avranno sul traffico. Si testerà una soluzione alternativa rispetto all’attuale. L’interdizione parziale della rotonda verrà segnalata attraverso apposite transenne», spiega il Comune.

Le reazioni

Le reazioni, prima ancora del fatidico giorno, non si sono fatte attendere: pro e contro. «Nonostante sia apprezzabile l’idea di trovare una soluzione al problema del traffico alla rotonda del Cimitero, la soluzione che si profila con la sperimentazione individuata dal Comune sembra aggravare il problema e non risolverlo» sostiene la capogruppo di FdI, Laura Allegrini. «La mancata svolta a sinistra in ingresso verso Villanova penalizzerà le attività commerciali presenti e costringerà i residenti ad arrivare fino a via della Palazzina per raggiungere casa. Da tanto tempo si parla di canalizzare il traffico del quadrante Nord della città in ingresso sulla Cassia ed in uscita su via Garbini, via dell’Industria e il suo prolungamento dal Poggino fino alla zona ex “Oasi” previsto nel Pnrr. Attualmente queste condizioni non ci sono perché non c’è’ il prolungamento e quindi questa soluzione “ibrida” peggiorerà la viabilità. La soluzione prospettata riverserà tutto il traffico nella rotonda successiva (Ipercoop) con problemi ancora più gravi».

Allegrini chiede di «rivalutare questa ipotesi e di convocare subito la terza commissione per ragguagliarci nel dettaglio sui risultati forniti dai tecnici incaricati del Piano urbano della mobilità sostenibile».

Di parere opposto, e in linea con la scelta del Comune, è l’attivista Giovanni Faperdue, che per 214 giorni aveva protestato alla rotatoria con tanto di cartello. «Tutti gli automobilisti erano d’accordo con me sulla necessità di modificare quel “nodo scorsoio” nel traffico cittadino. Adesso che l’Amministrazione comunale ha annunciato le modifiche provvisorie alla viabilità, per la rilevazione dei dati del traffico, che è il primo passo utile e necessario per lo studio delle modifiche da apportare, per renderla scorrevole e moderna, ecco una levata di scudi che mi lascia perplesso. È pur vero che la nuova viabilità comporterà qualche sacrificio, ma tutti i cittadini dovrebbero accettarlo, pensando ai benefici che porterà, al traffico di tutti i giorni, una rotonda modificata e resa scorrevole. Ricordo a tutti che quella rotonda è stata realizzata in modo sbagliato, senza studi accurati che ne avrebbero scoraggiato la costruzione».