Martedì 4 Giugno 2024, 05:20

«Le sorelle mi devono pagare. Mi devono dare ancora 3 - 4 piotte per stare zitto. Sennò ti faccio vedere io come vengono con me le sorelle. Così, guarda una di qua e una di là». Le parole di Toni Bacci, captate durante i primi giorni di detenzione a Mammagialla, arrivano in aula. A tirarle fuori è l’avvocato Giancarlo Costa, che difende l’imputato. Parole chiare, secondo l’accusa, che testimonierebbero l’implicazione delle sorelle Bacchio nell’omicidio Bramucci.

Davanti alla Corte d’Assise ieri è terminata la testimonianza del luogotenente del Nucleo investigativo che nel corso di tre udienze ha ricostruito tutte le indagini che hanno portato

all’identificazione dei killer che materialmente il 7 agosto 2022 spararono al 57enne in aperta campagna, alla scoperta della mandante e della pianificatrice. Ovvero le sorelle Elisabetta e Sabrina Bacchio, rispettivamente moglie e cognata di Salvatore Bramucci. Presenti in videoconferenza tutti gli imputati ristretti in carcere, ovvero le sorelle Bacchio una da Civitavecchia e una da Velletri, Lucio La Pietra e Toni Bacci da Mammagialla, Dan Pomerleanu da Roma. Assente Alessio Pizzuti che è l’unico ristretto ai domiciliari che ha scelto di non presenziare.

Tre materialmente i killer che quella mattina andarono a compiere l’omicidio. A guidare una delle due macchine è Bacci, che durante una delle tante intercettazioni dirà di essere stato incastrato. «Bacci pensa di essere stato incastrato dalle sorelle»,- ha affermato il luogotenente su domanda della difesa. Difesa che sostiene che l’imputato sarebbe andato lì per altri motivi e si sarebbero sentito messo in mezzo. «Il famoso trio - ha affermato l’avvocato Costa - sembra un’armata brancaleone che si muove a mo’ di scampagnata».

Secondo l’accusa però il quadro è chiaro. Non a caso a dare la finale conferma del coinvolgimento della moglie è proprio il killer Toni Bacci. Il romano viene arrestato appena due mesi dopo l’omicidio, dopo essere stato immortalato da diverse telecamere di videosorveglianza a Soriano nel Cimino. Ristretto nel carcere di Mammagialla è sempre più nervoso e durante un colloquio, video sorvegliato, dà sfogo alla sua frustrazione.

«Io sto qua, devo prendere i soldi. Dalla famiglia Bacchio - dice il primo ottobre del 2022 durante una visita con la sorella - non ha chiamato nessuno». Il sicario vuole i soldi ancora non avuto per l’omicidio, ma anche per restare in silenzio.

Una parte dei soldi sarebbero stati trovati dai carabinieri durante un sopralluogo vicino Trevi. In un pollaio dismesso nelle proprietà della famiglia di Bacci c’era un barattolo con 9.700 euro in contanti, frutto per l’accusa, dell’omicidio.

Chi al momento si è preso una pausa dal processo sono i figli della vittima che hanno revocato la costituzione di parte civile. I due figli si erano costituti contro i killer ma non contro la mamma. Ma potrebbero rientrare nel processo.

Maria Letizia Riganelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA