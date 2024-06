Domenica 2 Giugno 2024, 05:00

«Se mi sento offeso? Di più, diffamato. E no, non sono perché io sia un fannullone che si sente colpito». Non è stato facile convincerlo a parlare. «Non è un ambiente in cui le critiche sono accettate. Soprattutto con questa giunta e figuriamoci in questo momento», si giustifica. Ma alla fine questo dipendente del Comune di Viterbo accetta, dietro la garanzia dell’anonimato, di commentare la parole pronunciate dalla sindaca Chiara Frontini contro il personale del Comune di Viterbo durante l’ormai famigerata “cena dei veleni” in casa del consigliere Marco Bruzziches.

Il 50% dei dipendenti del Comune è «materiale umano da buttare», avrebbe detto il primo cittadino. «Ma io non sono affatto un materiale. Io sono un cittadino, un padre di famiglia, un lavoratore che paga le tasse. Un amministratore che scelga questo termine per definire i dipendenti rivela il suo modo di pensare, ovvero che le persone sono oggetti. Se poi ‘mal funzionanti’ meglio gettarli nella spazzatura». Quando un collega la mattina in ufficio gli ha chiesto: «Hai letto cosa dice Chiara di noi?», lui ancora non ne sapeva nulla. «Cosa ho pensato appena ho visto quelle dichiarazioni? Sinceramente, ero convinto che in consiglio comunale Frontini avrebbe cercato un modo per uscirne, anche se certo sarebbe difficile negare di aver pronunciato simili accuse infamanti, perché di questo di tratta, essendoci delle registrazioni in mano alla Procura. Chiederà scusa, mi dicevo. Dirà che non pensa davvero quelle cose, che era uno sfogo in un momento di rabbia».

Dopo aver sentito la replica in consiglio, però, questo dipendente ha perso ogni speranza. «Ha rincarato la dose, ero incredulo. Mai prima d’ora – continua - ricordo un primo cittadino che pubblicamente abbia usato simili parole contro il personale. E non dico solo a Viterbo. Guardi, nemmeno Brunetta quando da ministro attaccava i fannulloni ha usato simili termini denigratori”. E ora descrive dentro gli uffici un clima pessimo. «Lo stereotipo del dipendente pubblico fannullone – racconta - pesa sulle nostre spalle da troppo tempo. Si è acuito ai tempi del ministro Brunetta, poi durante il Covid quando molti hanno purtroppo perso il lavoro e verso di noi c’è stata un’ondata di odio sociale. E come pensa che ci tratteranno ora quelli che già prima ci consideravano quasi ladri di stipendio, di fronte alla considerazione che la Frontini ha di noi?».

Ma non nasconde che problemi ce ne siano. «Che negli enti pubblici ci sia chi lavora di più e chi lavora di meno è vero. Ma come lo è anche in altri contesti lavorativi: dipendenti di aziende private che conosco dicono lo stesso. In passato soprattutto ci sono stati episodi eclatanti di assenteismo. Ormai non è più così. Però è più facile puntare il dito con gli impiegati pubblici. E nessuno dice che lavoriamo con gravi carenze d’organico e anche strumentali. Si parla di innovazione tecnologica? Fatevi un giro per gli uffici».

Il dipendente coglie l’occasione per dire qualcosa alla sindaca: «Le vorrei dire che l’ho pure votata e fatta votare. Mai avrei immaginato si sarebbe rivelata una simile persona: ha mancato di rispetto a me, ai miei figli, a tutta la mia famiglia. E vorrei rivolgerle una semplice domanda: Lei si vanta di Viterbo come esempio nella gestione dei fondi del Pnrr. Chi è che lavora sui progetti? Non sono forse i dipendenti del Comune? E di esempi ne potrei fare tanti altri». Infine, un messaggio ad assessori e consiglieri di maggioranza: «Siete tutti allineati? Oppure la pensate diversamente ma avete paura di dirlo? E perché in questi giorni negli uffici di molti di voi si è persa traccia? Io non ho nulla di cui vergognami. Voi?».

