Domenica 3 Marzo 2024, 05:20

La Fondazione Carivit investe 150 mila euro in cultura. Due i bandi lanciati: “Arte, attività e beni culturali” ed “Educazione, istruzione e formazione”. Sono destinati a realizzare iniziative di carattere non commerciale, ideate e realizzate da terzi sul territorio, come spiegato durante la presentazione dal presidente Luigi Pasqualetti e dal segretario generale Emanuel Fulvi. Le domande di partecipazione si potranno presentare fino al 31 marzo tramite l’indirizzo https://www.fondazionecarivit.it/bandi-in-corso/.

Per il primo bando, lo stanziamento totale a disposizione è di 100.000 che sarà suddiviso in fasce in base al punteggio assegnato alle proposte. Saranno 17 quelle finanziate per un massimo di 10mila euro e un minimo di 3.500 euro. Per il secondo avviso, la Fondazione mette sul piatto 50mila euro che serviranno a finanziare 10 progetti (quelli prescelti riceveranno da un massimo di 7mila a un minimo di 3.500 euro).

Al fine di stimolare i rapporti di collaborazione tra i vari soggetti della comunità la Fondazione ricorda che per il bando “Arte, attività e beni culturali” saranno favorite le proposte che prevedono il coinvolgimento di più attori del territorio. Inoltre, saranno privilegiate le iniziative rivolte a favorire la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale locale, anche a carattere innovativo, attraverso attività educative, di conoscenza e di sostegno dell’offerta culturale del territorio.

Per il settore “educazione, istruzione e formazione” saranno invece favoriti i progetti presentati dalle scuole del territorio provinciale e indirizzati a sostenere interventi didattici innovativi volti a incentivare l’ammodernamento delle dotazioni didattiche disponibili e dei percorsi formativi.

Gli organi della Fondazione delibereranno entro il mese di maggio 2024 la scelta dei progetti da finanziare e il relativo ammontare di intervento fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Eventuali informazioni sulla presentazione dei Bandi possono essere richieste fino al 20.03.2024 mediante l’indirizzo di posta elettronica segreteria@fondazionecarivit.it o al numero 0761.344222.