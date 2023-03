Martedì 7 Marzo 2023, 15:20

La Fondazione Carivit sostiene interventi di natura culturale e formativa sul territorio della provincia di Viterbo con il bando per la presentazione di domande di contributo per l’esercizio 2023.

La Fondazione, nata nel 1991 con l’obiettivo di ascoltare le diverse anime del territorio, ha il compito di destinare beni alla comunità nella provincia di Viterbo. Per questo, nel corso degli anni sono nati i bandi che, anche quest’anno, sono stati rinnovati per sostenere i progetti nei settori artistici, di beni culturali, ma anche di istruzione, educazione e formazione.

“Cerchiamo di essere presenti su tutto il territorio con protocolli d’intesa e convenzioni che fino a oggi ci hanno permesso di sostenere tante iniziative e progetti – spiega il Presidente della Fondazione Carivit, Luigi Pasqualetti. Quest’anno, inoltre, c’è la volontà di incrementare il bando welfare per dare una spinta alle associazioni che vorranno proporre progetti per dare soccorso alle famiglie che si trovano in difficoltà”.

Le risorse messe a disposizione dalla Fondazione sono di centosessanta mila euro, con uno stanziamento di centomila euro per il bando “Arte, attività e beni culturali” e di sessantamila euro per quello “Educazione, istruzione e formazione”. L’ammontare del contributo, a seguito della valutazione e dell’attribuzione dei relativi punteggi verrà determinato in base a tre fasce (A, B e C). Per potervi accedere sarà necessario ottenere un punteggio minimo di 70/100 e ciascun soggetto richiedente, potrà presentare la domanda di finanziamento per una sola iniziativa, in ogni caso la Fondazione prenderà in esame solo quella protocollata con data precedente.

“Desidero ringraziare la Fondazione che, con cura e lungimiranza, ha rivisto i bandi di concorso per il 2023 – interviene il segretario generale della Fondazione, Dott. Emanuel Fulvi. Cura è una parola importante perché va a rappresentare la nostra personalità, in quanto cerchiamo di stare vicini al territorio prendendocene cura quanto più possibile”.

La Fondazione Carivit vuole affiancare il territorio anche attraverso altre iniziative, come altri progetti propri o di terzi, mettendo a disposizione beni come nel caso del Museo della Ceramica o il Centro Culturale di Valle Faul.

L’avviso del concorso sarà pubblicato il 10 marzo 2023 sul sito della Fondazione Carivit e sul canale social istituzionale dell’Ente. Le domande potranno essere presentate online dal 10 marzo fino al 10 aprile 2023, per maggiori informazioni è possibile contattare la Fondazione mediante l’indirizzo segreteria@fondazionecarivit.it o al numero 0761.344222.