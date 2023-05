Conflavoro pmi Rieti, attivo lo sportello orientamento per Next Appennino e Invitalia

RIETI - Sono state pubblicate le graduatorie Next Appennino: circa 2 miliardi di finanziamenti per le aree del cratere. Il presidente di Conlavoro Pmi Rieti Roberto Rinaldi rende noto che presso la sede di Conflavoro Rieti è attivo lo sportelo di orientamento alla rendicontazione. «Infatti se vincere un bando oggi è ormai cosa alquanto semplice è altrettanto facile perdere i contributi in fase di rendicontazione. Pertanto intendiamo assistere tutte le imprese associate e anche quelle nuove»

Le graduatorie sono reperibili sul sito https://nextappennino.gov.it/archivio-news/notizie/graduatorie

«La procedura per un incontro è semplice basta richiedere appuntamento lasciando un messaggio al 07461973534 e sarete richiamati entro 24 ore».