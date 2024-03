Venerdì 8 Marzo 2024, 09:45

​Tra Viterbo e Montefiascone sorgerà un nuovo impianto agrivoltaico di potenza pari a circa 10 megawatt (superficie 23 ettari). Siamo più o meno a due chilometri di distanza dal lago di Bolsena, in località Campo delle Rose. Il progetto porta con sé sotto forma di misure compensative per il Comune di Viterbo: la società proponente infatti si farà carico dell'efficientamento energetico del Palamalè, l'impianto sportivo di via Monti Cimini dove sono già in corso altri interventi di riqualificazione finanziati dal Pnrr che dovrebbero rendere la struttura finalmente “vivibile” per atleti e spettatori.

L'autorizzazione da parte Direzione ambiente della Regione Lazio per l’agrivoltaico in Campo delle Rose è arrivata il 21 febbraio scorso. Riguarda una istanza presentata due anni fa dalla società Flynis Pv 5, una srl con sede legale a Milano. L’iter si è concluso con il parere positivo di tutti gli enti coinvolti nel procedimento (tra questo Provincia, Regione, Comune di Viterbo) con alcune prescrizioni. La Soprintendenza invece aveva espresso parere negativo. Ma essendo l’area non vincolata, in questi casi il ministero della cultura viene bypassato.

Durante l’iter l'amministrazione di Palazzo dei Priori e la società proponente hanno siglato un accordo per le misure compensative di natura ambientale a favore del Comune. E’ quanto si evince dalla lettera inviata il 19 luglio 2023 dal Settore Urbanistica alla Regione. Da palazzo dei Priori , sta scritto, “non si ravvisano motivi ostativi” al progetto della società Flynis Pv 5. “In merito alle misure compensative – continua la lettera - si prende atto che, a seguito di accordi informali, la società proponente si è impegnata a realizzare un intervento di efficientamento energetico del palazzetto dello sport Palmalè”. Tutto confermato poi alla terza seduta della conferenza dei servizi, in cui viene annunciato che l’intervento sul palazzetto dello sport sarà oggetto di convenzione e la sua realizzazione “sarà conclusa entro la messa in rete dell’impianto” in località Campo delle Rose.

Le misure compensative sono una sorta di ristoro o indennizzo sotto forma di opere a favore delle amministrazione locali per tutti quei progetti che hanno qualche impatto ambientale sul territorio. Il Comune di Viterbo ne sta incassando parecchi, perché sono numerose le istanze per la realizzazione di impianti fotovoltaici ed eolici sul territorio. Palazzo dei priori per progetti simili si è già accordato con altre società del green per vari interventi: la realizzazione della nuova illuminazione e videosorveglianza al Sacrario, l’installazione di nuovi pannelli fotovoltaici sopra gli uffici di via Garbini, interventi di efficientamento energetico in alcune scuole, fornitura di bus elettrici.

Il progetto in località Campo delle Rose non è un fotovoltaico “classico”, ma un ibrido: oltre alla produzione di energia, prevede un piano agrivoltaico “una coltivazione di erbaio con pascolamento di ovini nella parte nord che interessa 6,8 ettari” e una coltivazione alternata di cereali e leguminose nella parte sud” di 11,59 ettari”. La producibilità annua presunta è 16000 MWh.