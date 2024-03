Reddito energetico 2024, come funziona il contributo per installare impianti fotovoltaici in casa

Reddito energetico 2024, è un contributo economico per installare impianti fotovoltaici (anche pannelli) in casa. È rivolto ai nuclei familiari a basso reddito ed è, in buona sostanza, un contributo a fondo perduto per l’installazione di pannelli solari. Per il biennio 2024/2025 la dotazione messa sul tavolo dal governo ammonta a 200 milioni di euro.