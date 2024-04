Pompei diventa green: innovazione e sostenibilità con le tegole fotovoltaiche

Venerdì 19 Aprile 2024, 12:14 - Ultimo aggiornamento: 12:17

Pompei si sta trasformando in un modello di sostenibilità. Gabriel Zuchtriegel, direttore del sito archeologico, mira a rivoluzionare questo luogo storico trasformandolo in un hub per lo sviluppo sostenibile. Il sito ha recentemente adottato l'innovazione verde attraverso l'installazione di pannelli fotovoltaici che imitano le tradizionali tegole di terracotta.

Utilizzo delle tegole fotovoltaiche

Queste tegole innovative contengono celle fotovoltaiche che non solo permettono al sito, riconosciuto dall'UNESCO come Patrimonio dell'Umanità, di mantenere il suo aspetto storico ma anche di generare energia pulita utilizzata per illuminare gli affreschi della Villa dei Misteri, uno dei più noti di Pompei.

Diffusione e potenziale delle tegole fotovoltaiche

L'interesse per queste tegole fotovoltaiche non è limitato a Pompei. Istituzioni come il MAXXI di Roma e la Pinacoteca Ambrosiana di Milano stanno valutando l'adozione di questa tecnologia. Il finanziamento rimane una sfida significativa, data la proprietà pubblica o religiosa di molti edifici storici italiani:

Sfide e opportunità per l'Italia

L'Italia è sotto pressione per ridurre le emissioni di carbonio dei suoi edifici del 55% entro il 2030, secondo la nuova legislazione UE. Circa il 60% degli edifici italiani è classificato nelle categorie energetiche meno efficienti, evidenziando una sfida notevole. «Le tegole fotovoltaiche, che hanno una durata di vita compresa tra i 20 e i 25 anni, costano poco piu del prezzo combinato di un tetto nuovo e dei pannelli fotovoltaici tradizionali, anche se hanno un duplice scopo, in quanto vengono utilizzate anche per la copertura del tetto» afferma il responsabile del progetto Alberto Bruni.