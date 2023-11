Corchiano, la minoranza sollecita il sindaco a concedere un posto auto per un disabile

La minoranza a Corchiano protesta perchè secondo loro il Comune ha negato la concessione del posto auto a un disabile.

«Il diritto di un Cittadino - hanno detto Bengasi Battisti, Paola Trocarelli e Giulio Nardi - a un posto riservato per la sosta in quanto disabile è inalienable e previsto da precise norme che sono da rispettare su tutto il territorio nazionale . E invece a Corchiano dove il Sindaco, caso unico in Italia , si è autonominato responsabile della Polizia Locale, il diritto diventa concessione e per alcuni soggetti alla richiesta di concessione del parcheggio e alle continue sollecitazioni risponde con il silenzio. Troppo spesso si nota una discrezionalità inaccettabile per una Istituzione . Il silenzio dopo più di due mesi dalla richiesta è vergognoso».

La richiesta: «Il Sindaco proceda dicono i tre dell'opposizione - con rapidità a realizzare il parcheggio e osservi le leggi se vuole essere considerato Istituzione altrimenti continuerà a essere rappresentante di una parte di elettorali a tutela degli interessi di pochi ». I