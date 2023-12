Civita Castellana, vandali in azione, danneggiata l'auto del parroco della parrocchia San Lorenzo

Atto vandalico nei confronti della parrocchia di San Lorenzo a Civita Castellana.

Sono stati sparati, la notte scorsa, alcuni mortaretti all’interno della canonica, che hanno provocato dei danni.

Altri rauti sono stati fatti esplodere all’interno di una stanza dove in questi giorni è ospite una persona; non contenti gli autori li hanno fatti esplodere vicino all’auto del parroco don Ampelio, ed hanno mandato in frantumi il lunotto posteriore.

Il raid di questi idioti si concluso nei pressi dei bidoni dell’immondizia, che sono andati in frantumi sempre perchè hanno utilizzato altri rauti per farli saltare in aria. Roba da geni.

Si presume che sia opera di qualche banda di ragazzi, che per passare il tempo durante la notte, si diverte, con scarsa intelligenza a trovare queste stupide alternative.

Altri episodi simili sono stati segnalati in altri punti dello stesso quartiere nei giorni prcedentu.

La comunica di Civita Castellana e in particolare residenti nel quartiere ha fatto quadrato intorno al parroco, persona molto ben voluta della comunità civitonica che porta avanti con molta determinazione iniziative di solidarietà.

«Siano vicini a don Amelio – hanno detto i parrocchiani - persona che gode della massima stima e condanniamo quanto messo in atto quaste notte dai vandali.

Un gesto che si commenta da solo»”.