Civita Castellana, a Roma e Barcellona gli impegni per gli atleti dell'Alto Lazio

Doppio impegno per i podisti dell’Atletica Alto Lazio. Per loro il 19 marzo 2023 è un giorno che non tramonterà mai. Li aspettano i 42,195 km della Maratona di Roma e un appuntamento a Barcellona.

Quello di Roma è un percorso unico al mondo, partenza e arrivo ai Fori Imperiali, il passaggio davanti al Vittoriano, a piazza Venezia. Saranno 10mila runner al via tra cui quelli arrivati da Civita Castellana. Ecco i partecipanti: Massimiliano Pieralisi, Ugo Natili, Stefano Gelanga, Alessio Olivieri, Carlo Capozucchi, Danilo Mancini, Daniele Gallinella, Federica Angeletti e Claudia Arigoni.

Sempre domenica Adriano Mozzicarelli, parteciperà alla 44a edizione della Maratona di Barcellona di Km 42,195 che vedrà la via circa 15000 partecipanti.