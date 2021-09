Calendari della serie D, per la Flaminia inizio in salita. L'esordio a Livorno

Giovedì 9 Settembre 2021, 12:57

La Flaminia calcio ha conosciuto il percorso che l'attende nella prossima stagione di serie D. La partenza è prevista a Livorno (inizio ore 15), una nobile decaduta, il 19 settembre. Poi la settimana successiva ospita al Madami la Tiferno Lerchi e poi trasferta contro la Pianese.

Inizio insomma che, sulla carta, non è dei più facili per la formazione allenata da Roberto Rambaudi Previsti tre turni infrasettimanali per tutti e nove i gironi: 8 e 22 dicembre (andata), 14 aprile (ritorno). Tre le soste, la prima il 26 dicembre e 2 gennaio per le festività natalizie, la seconda il 13 marzo 2022 per la partecipazione della Rappresentativa Serie D al Torneo di Viareggio, la terza il 17 aprile per la Pasqua.

Il girone di andata terminerà il 9 gennaio, mentre la stagione regolare si concluderà il 15 maggio 2022. Per gli orari, le partite si giocheranno prima alle ore 15; dal 31 ottobre gli incontri inizieranno alle 14.30, per poi tornare alle 15 dal 3 aprile 2022. Dall’8 maggio, fino al termine della stagione le partite prenderanno il via alle 16.

IL CALENDARIO

19/09: Pro Livorno 1919 Sorgenti - Flaminia Civita Castellana ( rit. 16/01/22);

26/09: Flaminia Civita - Tiferno lerchi 1919 ( rit. 23/01/ 22);

03/10: Pianese Srl - Flaminia Civita (rit 30/01/22)

10/10:Flaminia Civita - Poggibonsi (rit. 06/02/22)

17/10: Cannara - Flaminia Civita (rit.13/02/22);

24/10: Flaminia Civita - Scandicci 1908 (rit. 20/02/22)

31/10: Flaminia Civita - Lornano Badesse Calcio (rit. 27/02/22);

07/11: Cascina - Flaminia Civita (rit.06/03/22).

14-11: Flaminia Civita - Sporting Club Trestina (rit. 20/03/22).

21/11: Unipomezia 1938 - Flaminia Civita (rit. 27/03/22);

28/11: Flaminia Civita - Montespaccato (rit. 03/04/22).