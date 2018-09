Civita Castellana, sei denunciati per droga

di Ugo Baldi

Fine settimana di intenso lavoro per la Compagnia Carabineri di Civita Castellana.

A Corchiano hanno denunciato per detenzione di droga un ragazzo italiano di 17 anni trovato con 7,5 grammi di marijuana; A Orte sono state denunciate cinque persone per possesso di droga, tutti stranieri di età compresa tra i 22 e i 50 anni trovati complessivamente in possesso di circa 20 grammi tra cocaina , hashish e marijuana. Sempre ad Orte è stato denunciato un cittadino italiano di 16 anni poiché in possesso di un ciclomotore risultato oggetto di furto; a Civita Castellana sono stati denunciati due cittadini rumeni di 30 e 20 anni sorpresi con un furgoncino carico di rifiuti ferrosi e batterie esauste trasportato senza la prevista autorizzazione,

