GUBBIO Non si fanno scrupoli i soliti ignoti. Ci provano, avendo campo libero perché non ci sono sistemi che possano scoraggiarli come la videosorveglianza. L’ultimo episodio della serie nella frazione di Ponte d’Assi, sulla strada Eugubina verso Perugia, dove il bar New York è stato preso di mira nella notte da tre-quattro persone non identificate che sono entrate in azione aprendo una porta secondaria della palazzina, situata sul retro. Hanno salito le scale, ma non sono riusciti a scardinare la porta in ferro dell’ingresso interno al locale.

La porta esterna è stata manomessa con il frastuono che ha svegliato le persone nell’appartamento sopra al bar. Hanno dato l’allarme chiamando il 112 e prima dell'arrivo dei carabinieri si sono dati alla fuga a gambe levate. Gli ignoti non sono riusciti a rubare nulla, ma hanno lasciato danni, come agli infissi del bar. Le due porte sono state riparate dai proprietari del bar, due quarantenni eugubini.

Più volte in passato quel bar è finito nel mirino dei ladri, si ricorda soprattutto una rapina il 20 febbraio 2020 quando di sera un uomo con il volto coperto e munito di manganello fece irruzione rubando l’incasso dell’intera giornata dal registratore di cassa. Si tratta dell’ennesimo episodio che conferma il crescente senso di insicurezza con le ripetute rassicurazioni dell’amministrazione comunale sui sistemi di videosorveglianza che vengono annunciati ma non installati e i controlli sul territorio che restano ampiamente insufficienti nonostante i tavoli istituzionali attivati anche la settimana scorsa.