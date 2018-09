Tarquinia, ciclista cade dalla bicicletta per colpa di una buca:, è grave

di Roberta Pugliesi

Era in sella alla sua bicicletta quando, per cause in corso di accertamento, è finita a terra rovinosamente. Trasportata in codice rosso una donna del Viterbese. Il grave incidente si è verificato oggi lungo la strada provinciale che da Tuscania arriva fino a Tarquinia. La donna di 44 anni era in compagnia di un gruppo di ciclisti quando la ruota anteriore della sua bicicletta sarebbe finita in una buca nell’asfalto. Rovinosa la caduta: la ciclista è stata soccorsa immediatamente da un’ambulanza del 118 che l'ha trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Tarquinia dove i medici hanno prestato le prime cure ed eseguito gli esami diagnostici. Ha riportato numerosi traumi fra cui anche la frattura della clavicola. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Tuscania che hanno avviato tutti gli accertamenti utili ad accertare eventuali responsabilità.

Domenica 16 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:10



