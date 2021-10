Ceramica Flaminia, il design è da Oscar

Venerdì 1 Ottobre 2021, 13:45

Nuovo trionfo della ceramica targata Civita Castellana.

Sono stati assegnati al Cersaie di Bologna i premi della settima edizione dell'Adi Ceramics & Bathroom Design Award, pensato per valorizzare i prodotti italiani più innovativi dei comparti della ceramica e dell'arredo bagno. Uno dei riconoscimenti è andato per la categoria arredo bagno alla Ceramica Flaminia con Lavabo Spire. La motivazione: I volumi ellittici combinano tra loro forme morbide e asimmetriche creando un lavabo che diventa un perfetto oggetto di arredo del design italiano. Il lavabo fa parte della collezione da appoggio rotondi e ovali disegnati da Elena Salmistraro per l'azienda di Civita Castellana che ha Giulio Cappellini come art/director e alle spalle oltre sessanta anni di storia. La forma plastica di questi oggetti enfatizza l'uso e la bellezza della ceramica. Spire viene realizzato sia nella versione monocolore che bicolore con inediti accostamenti cromatici scelti dalla designer che enfatizzano la personalità dell'oggetto.«Tutte le fasi di sviluppo del prodotto dalla prototipazione alla produzione sono eseguite all'interno dell'azienda ha detto l'export director, Francesco Bravini - partendo dalla modellazione, in cui si dà vita all'idea progettuale, che viene realizzata manualmente, a stretto contatto con i progettisti, con la cura tipica della bottega artigiana.

La produzione è realizzata esclusivamente da noi mixando fasi industriali, che si avvalgono dei più sofisticati e moderni impianti produttivi, e interventi manuali, in cui la perizia dell'esperienza artigianale diventa determinante». Il prodotto premiato così come gli allestimenti individuati entreranno a far parte di una preselezione per l'edizione 2022 di Adi Design Index, l'annuario che raccoglie il miglior design italiano di ogni categoria merceologica, selezionato dall'Osservatorio permanente del Design Adi in vista della prossima edizione del Compasso d'Oro Adi, il più celebre riconoscimento internazionale.

Intanto la manifestazione fieristica bolognese si avvia alla conclusione con risultati più che soddisfacenti per le aziende civitoniche presenti che con i loro stand hanno presentato al pubblico, nazionale e internazionale, oltre che a tecnici del settore, prodotti di alta qualità e firmati da designer di prestigio che oramai hanno lanciato nel firmamento internazionale dell'arredo bagno le imprese del distretto industriale di Civita Castellana. Tutti hanno fatto notare una buona presenza di visitatori stranieri e anche i numerosi contatti messi in piedi in questi giorni che potrebbero portare risultati concreti nei prossimi mesi